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الخميس، 31-08-2023 12:56 ص

استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية

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الوكيل الاخباري- استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الأربعاء، بعد أن حافظت على ما حققته يوم أمس بلغ 600 نقطة تقريبا.
واستقر مؤشر داو جونز، قبيل إغلاق اليوم، عند 34957 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 50 نقطة ليصل الى 13995 نقطة.

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أما مؤشر (S&P500) فارتفع أيضا نحو 12 نقطة، ليصل إلى 4511 نقطة، وكذلك استقر مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، عند 1902 نقطة.


الى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي الخام "وست تكساس" عند 81 دولارا للبرميل الواحد.

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