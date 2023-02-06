صناعة الأردن: نموّ صادرات الألبسة 20.2% خلال 11 شهراً من 2022

الوكيل الإخباري - كشف عضو غرفة صناعة الأردنّ ممثّل قطاع الصناعات الجلديّة والمحيكات، إيهاب قادري، أنّ صادرات الألبسة وتوابعها حقّقت ارتفاعاً خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من العام 2022 بواقع 338.4 مليون دولار وبمعدّل نموّ بلغ حوالي 20.2% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2021 لتتعدّى بذلك حاجز 2 مليار دولار.

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وأكّد القادريّ، في بيان صحفيّ، أن هذه النموّ يعتبر أعلى من متوسّط معدّل النموّ السنويّ المتوقّع ضمن رؤية التحديث الاقتصاديّ والّذي بلغ حوالي 12% سنويّاً.



وعزا هذا النموّ إلى جملة الجهود المبذولة في سبيل تعزيز وصول المنتجات الوطنيّة للعديد من الوجهات التصديريّة والأسواق العالميّة، أبرزها أسواق الولايات المتّحدة والّتي تشكّل أعلى سوق مستهدف لصادرات الألبسة والّذي يستحوذ بالمتوسّط على أكثر من 85% من إجماليّ صادرات المملكة من منتجات الألبسة وتوابعها.



وأكّد أنّ قطاع الألبسة يمتلك فرصاً تصديريّة غير مستغلّة (ضائعة) للعديد من الأسواق العالميّة والّتي تقدّر بحوالي 550 مليون دولار، بحسب "خارطة إمكانات التصدير التابعة لمركز التجارة الدوليّة".



وشدّد على أنّ القطاع ما زال بإمكانه رفع صادراته الفعليّة بشكل أكبر ممّا هي عليه، وما يؤكّد ذلك هو تسجيل القطاع لهذه المستويات من الصادرات في ظلّ الظروف الراهنة الّتي يعاني منها الاقتصاد العالميّ (كـإحجام الطلب العالميّ نتيجة التضخّم، واضطرابات بعض الأسواق العالميّة "حالات عدم اليقين"، بالإضافة إلى ارتفاع كلف الإنتاج "الموادّ الأوّليّة، أسعار الطاقة"وكلف الشحن والنقل.

