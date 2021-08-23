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الإثنين، 23-08-2021 08:47 ص

عملة البيتكوين ترتفع إلى 50 ألف دولار لأول مرة منذ 15 مايو

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الوكيل الإخباري - ارتفع سعر العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" إلى 50000 دولار لأول مرة منذ 15 مايو، وفقا لبيانات التداول.

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ونمت عملة البيتكوين خلال جلسة التداول اليوم الاثنين بنسبة 2.27٪ ، لتصل إلى 50 ألف دولار، وفقا لبيانات بوابة "Coindesk" في الساعة 05:50 بتوقيت موسكو.


وكانت آخر مرة كان فيها سعر العملة المشفرة أعلى من 50 ألف دولار في 15 مايو 2021.


ويستمر سعر البيتكوين في التعافي بعد انخفاض حاد في أواخر الربيع، عندما فقدت العملة المشفرة ما يقرب من ثلث قيمتها في مايو، ثم انخفض سعرها إلى 37.3 ألف دولار من 57.7 ألف. في يونيو، لم يتغير المؤشر بشكل كبير، ولكن اعتبارا من النصف الثاني من شهر يوليو تقريبا، ارتفعت قيمة البيتكوين، واستمرت للأسبوع الخامس على التوالي. وبلغ الرقم القياسي التاريخي لقيمة البيتكوين الذي تم الوصول إليه في أبريل هو 64.85 ألف دولار.

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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