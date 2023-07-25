مؤشر نيكي الياباني يغلق منخفضا بقيادة أسهم التكنولوجيا

الوكيل الإخباري - أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا في ختام جلسة، الثلاثاء، وتصدرت الخاسرين أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل على المؤشر إذ تأثر الإقبال على المخاطرة بالحذر قبيل قرارات بشأن أسعار الفائدة من بنوك مركزية عالمية كبرى منها بنك اليابان المركزي.



وانخفض نيكي 0.06 % ليغلق عند 32682.51 نقطة، وذلك بعدما بلغ التراجع في وقت سابق من الجلسة 0.6 بالمئة.

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وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 0.18 % عند 2285.38 نقطة.



وتشير التوقعات بشكل كبير إلى أن بنك اليابان المركزي سيبقي على سياسته بتبني أسعار فائدة شديدة الانخفاض دون تغيير في اجتماعه الذي يبدأ بعد غدا الخميس ويستمر يومين.