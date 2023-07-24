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الإثنين، 24-07-2023 11:17 م

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 250 نقطة

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الوكيل الإخباري - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الاثنين، بنحو 250 نقطة، كما ارتفع سعر النفط الأميركي.

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وارتفع مؤشر داو جونز، قبيل إغلاق اليوم الاثنين، أكثر من 220 نقطة ليصل إلى 35444 نقطة، كما ارتفع مؤشر (S&P500) نحو 25 نقطة ليصل إلى 4560 نقطة.


أما مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، فاستقر عند 14078 نقطة.


في قطاع البنوك، ارتفع سهم بنك شيس أكثر من 3 دولارات، ليصل إلى 156 دولارا للسهم الواحد، كما ارتفع سهم بنك غولدمان ساكس 9 دولارات ليصل إلى 360 دولارا للسهم الواحد.


الى ذلك، ارتفع سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) ليصل إلى 78 دولارا للبرميل الواحد.


بترا

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