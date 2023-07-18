الأردني للريادة يستثمر 2 مليون دولار أميركي في صندوق أوريكس

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أعلن الصندوق الأردني للريادة (ISSF) عن استثمار بقيمة 2 مليون دولار أميركي في صندوق أوريكس التابع لهامبرو بيركس لتعزيز بيئة الشركات الناشئة ودفع الابتكار التكنولوجي في الأردن.وقال الصندوق في بيان صحفي الثلاثاء إن الشراكة تهدف إلى فتح فرص لرواد الأعمال المحليين ودعم الشركات الناشئة التي تعمل في القطاعات الرئيسية مثل التكنولوجيا المالية، التكنولوجيا الصحية، تكنولوجيا الخدمات والمشاريع التجارية B2B، تكنولوجيا اللوجستيات، وتكنولوجيا التعليم.وبحسب الصندوق الأردني فإن هامبرو بيركس مؤسسة مالية عالمية مقرها الرئيسي المملكة المتحدة تدير صناديق استثمارية تستثمر في مجالات رأس المال المغامر والشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا.كما يركز صندوق أوريكس الذي تم اطلاقه مؤخرا بقيمة 50 مليون دولار على الاستثمار في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حصرياً.ووفق الأردني للريادة حصل صندوق أوريكس على استثمارات من عدة صناديق سيادية واستثمارية في الشرق الأوسط والخليج العربي والأردن.