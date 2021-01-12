ما هي توقعات إنتاج الغاز في العالم حتى 2040؟

الوكيل الاخباري - قالت "ريستارد إنرغي" للاستشارات، الاثنين، إن إنتاج الغاز الطبيعي العالمي انخفض 3.6 بالمئة في 2020 لكنه ظل يفوق الاستهلاك في ظل الأضرار التي ألحقتها الجائحة بالطلب والأسعار.

اضافة اعلان



وتكشف بيانات "ريستاد" أن الإنتاج تراجع إلى 3918 مليار متر مكعب مع تضرر إنتاج أمريكا الشمالية أشد الضرر، وهو أقل من تقدير سابق.



وقالت شركة الاستشارات إن الطلب العالمي على الغاز انخفض 2.5 بالمئة إلى 3840 مليار متر مكعب بحسب التقديرات، بيد أن انخفاض أسعار الغاز يعني زيادة قدرته التنافسية مقارنة مع الفحم في قطاع الكهرباء وهو ما ساهم في الحد من النزول.



وفي ضوء تأثير إجراءات الإغلاق الهادفة لكبح انتشار فيروس كورونا، تراجع الطلب في أوروبا سبعة بالمئة بما يعادل 40 مليار متر مكعب، بينما ظل الطلب في آسيا قويا نسبيا.



توقعات 2040:

وفي نظرة مستقبلية إلى العام 2040، قالت شركة الاستشارات إنها تتوقع نمو الإنتاج العالمي من الغاز 24 بالمئة إلى 4857 مليار متر مكعب، مدفوعا بزيادة 410 مليارات متر مكعب في أمريكا الشمالية.



وأضافت أنه من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي، بقيادة آسيا، 26 بالمئة على مدى العشرين عاما القادمة إلى 4867 مليار متر مكعب، لكن أوروبا ستشهد انخفاضا من 2024.



المصدر : روسيا اليوم



