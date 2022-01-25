مجلس الأمة الكويتي يُقر توفير 800 مليون دينار سيولة لبنك الائتمان

الوكيل الاخباري- أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، أن المجلس أقر تعديلاً تشريعياً، اليوم الثلاثاء، يوفر من خلاله 800 مليون دينار سيولة لبنك الائتمان الكويتي المسؤول عن إقراض مواطنيها لبناء وترميم مساكنهم.



وتشمل السيولة الجديدة 300 مليون دينار زيادة رأسمال للبنك من الصندوق الكويتي للتنمية، بالإضافة إلى إعادة جدولة سندات قيمتها 500 مليون دينار مستحقة للصندوق على البنك.



وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن الموافقة جاءت بإجماع أصوات النواب الموجودين، وعددهم 50 نائبا.



كان نواب مجلس الأمة قد أجمعوا على ضرورة إيجاد حل حقيقي جاد وشامل للقضية الإسكانية وتوفير السيولة النقدية اللازمة لبنك الائتمان، لتمكينه من تمويل القروض العقارية لأصحاب الطلبات الإسكانية.

اضافة اعلان

المصدر: العربية