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السبت، 29-04-2023 04:55 م

محللون: مع الانهيارات المصرفية فرصة العملات الرقمية للانطلاق

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الوكيل الإخباري - حققت عملة البيتكوين، التي لا تزال تتردد في تجاوز الحد الأساسي البالغ 30000 دولار أمريكي لفترة طويلة، مكاسب تزيد عن 70٪ منذ بداية العام، مما يجعلها أفضل الأصول الرئيسية أداءً في العالم.

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وأشار المحللون في بيرنشتاين إلى أن أحدث ارتفاع في بيتكوين في الأسابيع الأخيرة كان مرتبطًا بالأزمة المصرفية في الولايات المتحدة، والتي ألقت ضوءًا جديدًا على إمكانات بيتكوين باعتبارها نظام مالي بديل، أدت إلى استحضار "ثورة العملات المشفرة" القادمة.


وبدأ العديد من حامليها في مقارنتها بالذهب بسبب ارتباطه المنخفض بالأصول الأخرى، مما جعلها على ما يبدو مفيدة باعتبارها مخزن للقيمة والتحوط ضد الاحتمالات (أو عدم اليقين).  investing 


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