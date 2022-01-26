الأربعاء 26-01-2022
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 26-01-2022 09:18 ص

مصر.. انخفاض أسعار الذهب

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الوكيل الاخباري- شهدت أسعار الذهب بمصر تراجعا محدودا للغاية، بقيمة جنيه واحد فقط، أمس الثلاثاء، وسجل الذهب في مصر 803 جنيهات للغرام من عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في مصر، والعيار الرئيسي في الأسواق.اضافة اعلان


أسعار الذهب:

عيار 24 سجل 917.75 جنيه

عيار 21 سجل 803 جنيهات

عيار 18 سجل 688.25 جنيه

الجنيه الذهبي 6424 جنيها

وتسعى مصلحة الدمغة والموازين لضبط عملية دمغ المشغولات الذهبية، وذلك بتطبيق الدمغ بالليزر بدءا من عام 2023 بحسب تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، وتهدف من هذه الخطوة ايجاد ما يشبه السجل لكل قطعة ذهب يجرى دمغها خلال عام من الآن.

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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