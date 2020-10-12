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الإثنين، 12-10-2020 10:49 ص

مواطنون يشكون الارتفاع الكبير بأسعار الخضار والفواكه

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الوكيل الاخباري -خاص أكد مدير سوق عمان المركزي للخضار والفواكه، أنس المحادين، اليوم الاثنين، أن أسعار الخضار والفواكه خارج السوق المركزي تتباين في سعر البيع.

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وقال المحادين في تصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إنه لا يوجد سبب لرفع الاسعار المفاجئ في الاسواق الخارجية ، ولكن جشع البائعين قد يوصلهم الى رفع الأسعار واستغلال الوضع الراهن، بالإضافة الى عدم وجود اجراءات قانونية صارمة.

وأوضح فيما يتعلق بالسوق المركزي الذي يعتمد على قاعدة العرض والطلب وهي كلما زادت كمية المعروض من الخضار والفواكه انخفض السعر، وكلما قلت الكمية ارتفع السعر، فبتالي يزداد الطلب.

جاء ذلك ردا على مجموعة شكاوى وصلت "الوكيل الاخباري" فيما يتعلق بالارتفاع

"الفلكي" لأسعار بعض الخضار والفواكه وخاصة عند الاعلان عن موعد "حظر شامل".

 

بدوره حاول "الوكيل الاخباري" التواصل مرارا مع وزارة الصناعة والتجارة لكن دون جدوى.


 




 

 


 

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