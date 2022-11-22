موديز ترفع نظرتها المستقبلية للأردن إلى إيجابية

الوكيل الإخباري - رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية إلى إيجابية لـ 4 بنوك أردنية، حيث تم تغيير النظرة المستقبلية لتصنيفات الودائع طويلة الأجل للبنوك الأربعة إلى إيجابية.

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وأوضحت الوكالة أن التغيير في النظرة إلى إيجابية على تصنيفات الودائع طويلة الأجل للبنوك الأردنية يتماشى مع التغيير في النظرة إلى إيجابية للتصنيف السيادي للأردن، وتثبيت درجة تصنيفها الائتماني.



وأضافت أن النظرة المستقبلية الإيجابية لتصنيفات الودائع طويلة الأجل للبنوك الأردنية الأربعة تعكس مقاييس رأس المال والسيولة القوية للبنوك، وتعزيز الربحية المتوازنة مع مخاطر جودة الأصول المستمرة.



ورفعت وكالة "موديز" مؤخرا نظرتها المستقبلية للأردن من مستقرة إلى إيجابية مع تثبيت درجة التصنيف الائتماني، وتوقعت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن بقرابة 3-3.5٪ خلال العامين المقبلين.



