الأربعاء 02-11-2022
الوكيل الاخباري

جرائم صادمة.. التمييز تؤيد حبس 3 مجرمين حتى 45 سنة

شركة زين تحذّر مشتركيها من صفحات تهدف للاحتيال المالي

الخصاونة: الارتجاف في اتخاذ القرار غير مقبول

نائب يسأل رئيس الوزراء عن شارع ( أمية بنت عبد شمس )

اعلان توظيف صادر عن مركز الحسين للسرطان

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال غرب رام الله

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في مراقبة الشركات- أسماء

الشركة الأردنية لأنظمة الطيران تشارك في سوفكس 2022

الأردن يشارك في اجتماع رؤساء ومدراء الطيران المدني بالشرق الأوسط

السعودية تشارك في عرض 3 معامل دفاعية في سوفكس 2022

 
الأربعاء، 02-11-2022 11:53 ص

الدولار يهوي.. والمستثمرون ينتظرون "بشغف" قرار سعر الفائدة

1660918809712 (2)


الوكيل الإخباري - تراجع الدولار عن مستوى قريب من ذروة أسبوع أمام سلة من كبرى العملات المنافسة اليوم الأربعاء، في وقت يتنظر فيه المتعاملون والمستثمرون بشغف كبير قرار سعر الفائدة المتوقع أن يصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والذي سيعطي مؤشرات على المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

وكان الين أفضل العملات أداءً، وشهد ارتفاعا مفاجئا بحلول منتصف اليوم بتوقيت اليابان مع تأهب المستثمرين لتدخل محتمل قرب اجتماع المركزي الأمريكي.

اضافة اعلان


كما ارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، الحساسان لشهية المخاطرة، بقوة مدفوعين بصعود في أسواق الأسهم الصينية.


وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة منها الين واليورو والاسترليني، 0.14 بالمئة إلى 111.32 لكنه لم يتراجع كثيرا بعد عن ذروة بلغها أمس الثلاثاء عندما سجل 111.78 وكانت الأعلى منذ 25 أكتوبر تشرين الأول.


وارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 15 بالمئة حتى الآن هذا العام مع رفع المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة رفعا حادا مما هبط بالعملات الأخرى وشكل ضغطا على الاقتصاد العالمي.


وتراجع الين أمام الدولار مما دفع وزارة المالية وبنك اليابان إلى التدخل لدعم العملة في سبتمبر أيلول للمرة الأولى منذ 1998.


وقفزت العملة اليابانية فجأة اليوم الأربعاء بنحو نصف ين إلى 147.4 للدولار، وتراجع الدولار أمامها في أحدث تداولات 0.44 بالمئة عند 147.575 ين.


وفي تلك الأثناء، ارتفع اليورو 0.14 بالمئة إلى 0.9887 دولار لكنه لا يزال قرب أقل مستوى في أسبوع سجله الجلسة الماضية عند 0.98535 دولار.


وارتفع الاسترليني 0.24 بالمئة إلى 1.1513 دولار لكنه لم يبتعد كثيرا عن أدنى مستوى في أسبوع سجلة أمس الثلاثاء عند 1.14365 دولار.


وصعد الدولار الأسترالي 0.43 بالمئة إلى 0.6421 دولار بالتزامن مع تصدر هونج كونج لصعود في أسواق الأسهم الصينية اليوم الأربعاء مع زيادة التكهنات بشأن إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية بكامل طاقتها.


وزاد الدولار النيوزيلندي 0.46 بالمئة إلى 0.5866 دولار بعد أن حصل على دعم إضافي من تقرير وظائف قوي بما عزز حجة رفع كبير في سعر الفائدة هذا الشهر.

 

البيان

إقرأ ايضا
1-1275913 (1)

الأسهم الأوروبية تستهل التداولات مرتفعة

وزير المالية

الحكومة توضح حقيقة فرض ضرائب جديدة

ذهب خاص

أسعار الذهب الأربعاء في الأردن

a6c6526d0332494f21a6ff71079f9a7d

السعودية بصدد طرح أكثر من 10 رخص للتنقيب عن المعادن

00

البنوك المركزية لدول العالم تشتري كمية قياسية من الذهب

1604576147996 (1)

خطوة تاريخية .. «إنجلترا المركزي» يبيع أصولاً متراكمة بـ 838 مليار جنيه إسترليني

أخبار متعلقة
1489165437373019000

%9.8 ارتفاع الناتج الصناعي لليابان خلال سبتمبر

_124652810_de27.jpgth

بعد تسجيل أكبر خسائر في يوم واحد .. الدولار يتعافى

141-003509-oil-is-recovering-concerns-global-economy_700x400

النفط يتراجع قليلا قبيل محادثات أوبك+ بشأن خفض الإنتاج

1660918809712

تراجع الدولار الأميركي لأدنى مستوى في أسبوعين

تنزيل (3)

الخزانة الإيطالية تتوقع انكماش الاقتصاد خلال الربع الثالث

120157154924

ارتفاع اليورو مقابل الدولار