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الأربعاء، 02-11-2022 08:49 ص

السعودية بصدد طرح أكثر من 10 رخص للتنقيب عن المعادن

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الوكيل الإخباري - قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف إن المملكة تخطط لطرح أكثر من 10 رخص للتنقيب عن المعادن أمام مستثمرين دوليين في الوقت الذي تتطلع فيه للتوسع في قطاع التعدين لتنويع الاقتصاد بعيداً عن الهيدروكربونات.

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وأضاف الوزير في كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي للتعدين والموارد في سيدني أن هناك خمسة مواقع استكشاف جديدة متاحة لرخص الاستكشاف وستنشر المملكة تفاصيل عن 10 فرص إضافية العام المقبل.


وقال الوزير لجمهور من عمال المناجم وقادة وخبراء صناعة الطاقة "في ظل موقعها الاستراتيجي في قلب الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا، ومع وجود إرادة وبنية تحتية وطلب محلي مرتفع على المعادن، يمكن أن تكون المملكة العربية السعودية مساهما رئيسيا في نمو قطاع التعدين".


وأوضح الخريف أن الحكومة تقدر الموارد المعدنية غير المستغلة في المملكة بنحو 5 تريليونات ريال ، أي ما يعادل 1.33 تريليون دولار، مع كميات هائلة من الألومنيوم والفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم.


وقالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية في وقت سابق من الأسبوع الحالي إنها تخطط لطرح رخص جديدة للتنقيب في بئر عمق وأم حديد والردينية وجبل الصهايبة وجبل إدساس.


وقال الخريف إن المملكة تخطط للانتقال من الاستكشاف والاستخراج إلى المعالجة والتصنيع.

 

CNBC

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