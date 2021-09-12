نقابة الذهب لـ الوكيل : تراجع الطلب على الذهب الشهر الحالي

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، تراجع مستوى العرض والطلب على الذهب محليا خلال الشهر أيلول (9) الحالي مقارنة مع شهر آب (8) الماضي .

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ولفت علان الأحد لـ"الوكيل الإخباري" أن سعر الأونصة بلغ 1790 دولار في نهاية الأسبوع الماضي ، يوم الجمعة ، مشيرا أن ذلك انعكس محليا على أسعار الذهب حيث استقراره .

وقال " بلغ سعر الأونصة الإنجليزية 293 دينارا اليوم ، أما سعر الأونصة الرشادي فقد بلغ 258 دينارا ".

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