الأربعاء 30-12-2020
الوكيل الاخباري

قرار حكومي حول عودة عمل صالات الافراح وتقديم الاراجيل

قرار هام للوزير معن قطامين للتخفيف على أصحاب العمل

ايعاز عاجل من وزير الصحة

اصابة شخصين بانهيار سور في البقعة

تفاصيل جديدة ومؤثرة لوفاة شقيقين بحريق في البلقاء

ترقب قرار إلغاء الحظر الشامل الجمعة

روسيا قد تفرض قيودا على استيراد منتجات زراعية من إيران

ارتفاع أسعار النفط عالميا

الضمان يخاطب البنوك من أجل التيسير على الأردنيين

اعلان هام صادر عن مجلس التعليم العالي

الأربعاء، 30-12-2020 02:15 م

وزيرة الصناعة تتفقد سوق الاستهلاكية المدنية في عين غزال

1609329908454


الوكيل الإخباري - تفقدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، سوق المؤسسة الاستهلاكية المدنية في منطقة عين غزال.

اضافة اعلان

واستمعت الوزيرة من مدير عام المؤسسة سلمان القضاة إلى أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الفترات الماضية، وأبرزها تعامل المؤسسة مع جائحة كورونا من خلال توفير جميع السلع الغذائية الاستهلاكية لجميع مناطق المملكة دون حدوث أي نقص أو انقطاع وتحديدا خلال الفترة الأولى من الجائحة.

 

وأشارت الوزيرة إلى دور المؤسسة في تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد التموينية، ولاسيما الأساسية منها والمحافظة على استقرار أسعارها في السوق المحلي وتوفيرها للمواطنين في مختلف المحافظات.


وقال القضاة: إن المؤسسة خفضت أسعار العديد من السلع، وتحديدا السلع الأساسية وتقديم عروض ترويجية وتخفيضات في نهاية كل شهر، ووفرت جميع متطلبات الوقاية والسلامة العامة من معقمات والكمامات بأسعار مخفضة.

 

واطلعت المهندسة علي خلال تجوالها في أركان السوق على مدى وفرة السلع وخاصة الغذائية منها، واستمعت إلى آراء عدد من المتسوقين وتقييمهم للخدمات التي تقدمها المؤسسة.

 

وأوعزت الوزيرة إلى مدير عام المؤسسة بمواصلة العمل لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

واكدت اهمية مراعاة متطلبات الوقاية من لبس الكمامات ومسافات التباعد في أسواق المؤسسة حرصاً على سلامة الموظفين والمواطنين.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202029141214732596177

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 16 مليون دينار

رز

مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من الأرز في 2020

تبغ

روسيا .. بوتين يوقع على قوانين لتنظيم سوق التبغ

3202027113842732415074

729 مليون دولار تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية

66-39-1200x675

ارتفاع أسعار النفط عالميا

11-269-1200x675

بيتكوين تصل لمستويات تاريخية وتقترب من 30 ألف دولار

أخبار متعلقة
https___specials-images.forbesimg.com_imageserve_5e3f0d53f133f400076bfaac_0x0-1200x675

بتكوين تنزل 6% مع تأثر الأسواق بسلالة كورونا الجديدة

سسضص32222222222222222222222222222-588x330

الحكومة: برامج لدعم مشاريع البيع والتصدير

JORDAN 2012 - KING'S HIGHWAY - by JeeWee - 043 - retouched-M

مصر والأردن والعراق يبحثون تسهيل نقل الركاب بينهما بتذكرة موحدة

1

انخفاض جديد على أسعار الذهب