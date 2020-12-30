وزيرة الصناعة تتفقد سوق الاستهلاكية المدنية في عين غزال

الوكيل الإخباري - تفقدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، سوق المؤسسة الاستهلاكية المدنية في منطقة عين غزال.

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واستمعت الوزيرة من مدير عام المؤسسة سلمان القضاة إلى أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الفترات الماضية، وأبرزها تعامل المؤسسة مع جائحة كورونا من خلال توفير جميع السلع الغذائية الاستهلاكية لجميع مناطق المملكة دون حدوث أي نقص أو انقطاع وتحديدا خلال الفترة الأولى من الجائحة.

وأشارت الوزيرة إلى دور المؤسسة في تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد التموينية، ولاسيما الأساسية منها والمحافظة على استقرار أسعارها في السوق المحلي وتوفيرها للمواطنين في مختلف المحافظات.



وقال القضاة: إن المؤسسة خفضت أسعار العديد من السلع، وتحديدا السلع الأساسية وتقديم عروض ترويجية وتخفيضات في نهاية كل شهر، ووفرت جميع متطلبات الوقاية والسلامة العامة من معقمات والكمامات بأسعار مخفضة.

واطلعت المهندسة علي خلال تجوالها في أركان السوق على مدى وفرة السلع وخاصة الغذائية منها، واستمعت إلى آراء عدد من المتسوقين وتقييمهم للخدمات التي تقدمها المؤسسة.



وأوعزت الوزيرة إلى مدير عام المؤسسة بمواصلة العمل لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



واكدت اهمية مراعاة متطلبات الوقاية من لبس الكمامات ومسافات التباعد في أسواق المؤسسة حرصاً على سلامة الموظفين والمواطنين.



