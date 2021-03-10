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الأربعاء، 10-03-2021 09:57 ص

ولي عهد دبي: الإمارة تمدد تجميد الرسوم الحكومية حتى 2023

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الوكيل الاخباري - قال ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الثلاثاء، إن الإمارة ستمدد تجميد رسوم الخدمات الحكومية لثلاث سنوات حتى مطلع 2023.

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وقال في بيان بموقعه على الإنترنت إن تمديد التجميد الذي كان ينتهي هذا الشهر جاء "دعما للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لكافة مكونات المجتمع، وتعزيزا لتنافسية الإمارة وجاذبيتها لرواد الأعمال والمستثمرين، ولدفع عجلة التنمية المستدامة ومواكبة اتجاهات السوق".

 

ولم يوضح البيان الرسوم المشمولة بالقرار، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية في 2018 أنها تشمل الرسوم الخاصة بتسجيل الشركات.


وقال ولي العهد إنه لن يتم "استحداث أو فرض أي رسوم جديدة إلا في حال استحداث خدمات جديدة بعد التأكد من وجود المبرر والمنفعة الحقيقية للمجتمع".

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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