10 ملايين دينار صادرات غرفة تجارة الزرقاء الشهر الماضي

الوكيل الإخباري - بلغت قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء لشهر تموز/يوليو الماضي، 10347931 دينارا، وفقا لإحصائية شهادات المنشأ الصادرة من غرفة تجارة الزرقاء ومكتب الغرفة في المنطقة الحرة في الزرقاء والتي بلغ مجموعها 188 شهادة.

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وقال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم إن أغلب صادرات الزرقاء التجارية خلال شهر تموز/يوليو كانت من السيارات ولوازمها، ومواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.

