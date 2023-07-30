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الأحد، 30-07-2023 09:42 ص

3 دول عربية ضمن أرخص 10 بلدان للعيش في العالم - أسماء

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الوكيل الإخباري - كشف تقرير حديث من موقع "Numbeo"،  أن 3 دول عربية صنفت على أنها من أرخص الدول للعيش على مستوى العالم. اضافة اعلان


وجاءت مصر في المركز الثاني عالمياً، كأرخص دول العالم للعيش بها، مع وقوع مدينتي الإسكندرية، والجيزة في المرتبتين الرابعة والخامسة عالمياً على التوالي.

بينما كانت ليبيا صاحبة المركز الخامس عالمياً، فيما كانت سوريا رغم الأزمات، الدولة العربية الثالثة ضمن أرخص 10 دول للعيش.

ووفقا للتقرير صنفت باكستان كأرخص دول العالم للعيش، والتي تمر بأزمة اقتصادية هي الأخرى، حيث تحتل 3 مدن باكستانية المراكز الثلاثة الأولى عالمياً (كأرخص مدن للعيش).

ولا يعني الترتيب جودة الحياة، والتي تأخذ في الحسبان عوامل أخرى بخلاف أسعار السلع.

واحتلت الهند - المجاورة لباكستان - المركز الثالث عالمياً.

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