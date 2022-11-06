60 % تراجع إقبال الأردنيين على الذهب

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

أكد رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان أن الإقبال على شراء الذهب في الأسواق المحلية انخفض بنسبة 60% مقارنة بفصل الصيف.

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وقال علان اليوم الاحد لـ"الوكيل الإخباري" إن الإقبال على شراء الذهب يعتبر ضعيفاً خلال هذه الفترة من العام و يستمر لغاية شهر كانون الثاني على عكس فصل الصيف الذي يشهد ذروة الإقبال على الذهب خلال موسم الزفاف والأفراح .



وأشار إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب التوترات في كوريا الشمالية بالإضافة إلى الأوضاع السياسية عالمياً و ضعف الإقبال .



استقرت أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم الأحد حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 34,50 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة وفق نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات .

