أردوغان: تركيا ستكسر مثلث الشر الاقتصادي

الوكيل الاخباري-

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن بلاده ستجري إصلاحات هيكلية لكسر ما أسماه ”مثلث الشر“ المتمثل في أسعار الفائدة والتضخم وأسعار الصرف، مضيفا أن أنقرة عازمة على وضع نظام يقوم على الإنتاج والتوظيف.وكان أردوغان قد وعد الشهر الماضي بإجراء مجموعة من الإصلاحات القضائية والاقتصادية، مما أدى إلى تكهنات بإمكانية الإفراج عن سياسيين، من بينهم أكراد ونشطاء لحقوق الإنسان.لكن تصريحات أردوغان الأخيرة عن أحكام القضاء والانتقاد الموجه لحكومته أثارت الشكوك في وفائه بوعده.وقال أردوغان، في كلمة عبر الفيديو خلال مراسم في أنقرة: إن 2021 سيكون عام ”الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية“، وإن مساعي إحالة الإصلاحات للبرلمان ستسير ”بأسرع ما يمكن“.وأضاف: ”لا نُجري إصلاحات ديمقراطية لأن أحدا أرغمنا عليها، بل لأن شعبنا يستحقها“.ووصف أردوغان أسعار الفائدة بأنها ”أصل كل الشرور“، ويرى أن أسعار الفائدة المرتفعة تذكي التضخم. وكثيرا ما قال إن متاعب تركيا الاقتصادية نتيجة لهجمات خارجية على الاقتصاد.