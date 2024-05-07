الصين تصدر إنذارا باللون الأزرق لمواجهة السيول الجبلية

الوكيل الإخباري- أصدرت وزارة الموارد المائية الصينية وهيئة الأرصاد الجوية الصينية اليوم الثلاثاء، إنذارًا باللون الأزرق لمواجهة السيول الجبلية، إذ من المتوقع حدوث سيول جبلية في الأجزاء الجنوبية من مقاطعتي هونان وقويتشو.

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ووفقًا لوكالة "شينخوا" الإخبارية، أوصت السلطات بتعزيز إجراءات المراقبة والإنذار من الفيضانات في الوقت الفعلي، وسط تدابير الاستعداد للإجلاء، وقد تحدث السيول الجبلية بسبب هطول الأمطار الغزيرة في مناطق أخرى.

ويوجد في الصين نظام للتحذير من الطقس مؤلف من 4 مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل اللون الأحمر أشدها، يليه البرتقالي، ثم الأصفر، والأزرق.



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