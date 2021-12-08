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الأربعاء، 08-12-2021 02:05 م

أردوغان يجدد استعداده للوساطة بين موسكو وكييف

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الوكيل الإخباري-جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، استعداد بلاده للعب دور الوسيط من أجل خفض التوتر القائم بين روسيا وأوكرانيا.

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وفي تصريحات صحفية أدلى بها أثناء عودته من قطر أوضح أردوغان أن أنقرة تتابع تداعيات التوتر بين موسكو وكييف عن كثب، معربا عن أمله بأن يتم خفض التصعيد بين الجانبين في أقرب وقت.


وتابع: "نحن على استعداد لتقديم الدعم اللازم للحد من التوتر بين روسيا وأوكرانيا الذي تصاعد في الأسابيع الأخيرة، ولفتح قناة حوار بين الطرفين".


وأضاف أن أنقرة ستقوم بما يقع على عاتقها من أجل إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

روسيا اليوم

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