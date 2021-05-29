أردوغان يفتتح أطول مبنى في إسطنبول وأوروبا

الوكيل الإخباري - افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، برج تشامليجا الجديد في مدينة إسطنبول، الذي يعد أطول مبنى في إسطنبول وأوروبا.

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ووفقا لوكالة "نيوز ترك" التركية، شارك في افتتاح البرج، الذي يبلغ طوله 369 مترًا وارتفاعه 587 مترًا، رسميًا وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو.



وبحسب الوكالة، سيقدم البرج خدمات البنية التحتية والعمليات الصديقة للبيئة التي في مجال البث لتحسين الاتصالات والبث في تركيا، فضلا عن اعتماد نموذج "مرفق الإرسال الفردي" وبالتالي، سيتم دمج أجهزة الإرسال المتفرقة لمنع التلوث البيئي والمرئي في المدن.



كما سيتضمن البرج المقاهي والمطاعم وأماكن للمعارض و مصعد بانورامي، شرفات تسمح برؤية مفتوحة بمقدار 180 درجة، تتيح للزائرين رؤية المعالم التاريخية الشهيرة على الجانب الأوروبي للمدينة، بالإضافة إلى ساحل البحر الأسود من الشمال.

سبوتنيك عربي