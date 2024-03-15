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الجمعة، 15-03-2024 12:27 م

أستراليا تعلن وقف تعليق تمويلها للأونروا

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الوكيل الاخباري- قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، إن بلادها ستستأنف تمويل وكالة الإغاثة (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة، بعد شهرين تقريبا من تعليق العلاقات بسبب مزاعم بمشاركة بعض موظفي الوكالة في هجوم حماس في 7 تشرين الأول.

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وأضافت وونغ أن "أفضل نصيحة متاحة حاليا من الوكالات ومحامي الحكومة الأسترالية هي، أن الأونروا ليست منظمة إرهابية، وأن الضمانات الإضافية الحالية تحمي بشكل كاف تمويل دافعي الضرائب الأستراليين"، وفق ما نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية اليوم الجمعة.


وأشارت إلى أن بلادها تعمل على توقيع اتفاقية تمويل جديدة مع الأونروا.

 




 

 


 

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