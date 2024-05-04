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السبت، 04-05-2024 03:45 م

بريطانيا تترقب اعلان آخر نتائج الانتخابات وهزيمة متوقعة للمحافظين

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الوكيل الإخباري - تترقب بريطانيا، اليوم السبت، إعلان آخر نتائج الانتخابات التي يتوقع أن تلحق المزيد من الهزائم بحزب المحافظين، خاصة في لندن حيث من المرجح فوز رئيس البلدية العمالي صادق خان بولاية ثالثة، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

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تعرّض المحافظون الذين يتولون السلطة منذ 14 عاما في المملكة المتحدة، لأسوأ انتكاسة لهم منذ 40 عاما في الانتخابات التي دُعي فيها الناخبون للتصويت في انتخابات تشريعية فرعية فاز بها حزب العمال في دائرة بلاكبول ساوث وتزامنت مع اقتراع لتجديد بعض المسؤولين في إنجلترا وويلز وفي 11 بلدية.

وأظهرت النتائج المعلنة حتى الآن، فوز حزب العمال بأكثر من 170 مقعدا ورئاسة 8 مجالس إضافية، فيما خسر المحافظون نحو 450 مقعدا و10 مجالس.


وتعزز المكاسب الكبيرة التي حققتها المعارضة العمالية فرص تولي زعيمها كير ستارمر رئاسة الحكومة بعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام.


ودافع رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي يسعى إلى توحيد صفوف المحافظين، من جانبه، اليوم السبت عن سياسته، وبخاصة تلك المتعلقة بخطته لترحيل المهاجرين إلى رواندا وتخفيض الضرائب.


وقال إن «حزب العمال لم يفز في الأماكن التي قالوا إنهم سيفوزون فيها» للحصول على الأغلبية عقب الانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكداً في مقال نُشر في صحيفة «تلغراف» إن «المحافظين وحدهم لديهم خطة» للبلاد.


لكن الرياح لم تجر كما يشتهي حزب العمال الذي خسر تأييدا واسعا بسبب موقفه الذي اعتبره البعض مؤيداً لإسرائيل في الحرب بينها وبين حركة «حماس» في قطاع غزة.


واعتبر المتخصص في أبحاث الرأي جون كيرتس في تحليل لصحيفة «آي» أن الحزب استفاد من «رغبة (الناخبين) في الحاق الهزيمة بالمحافظين» أكثر من إظهارهم حماسة تجاهه. وأضاف أن «هذه النتائج لن تبدد الانطباع الذي تكون منذ فترة طويلة بأن حزب العمال يمضي قدماً للفوز في الانتخابات العامة المقبلة».

 

الشرق الأوسط


 




 

 


 

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