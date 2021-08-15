الأحد 15-08-2021
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الأحد، 15-08-2021 03:50 م

ألبانيا تقبل طلبا أمريكيا باستضافة مؤقتة للاجئين أفغان

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الوكيل الإخباري - قال رئيس وزراء ألبانيا إن بلاده قبلت طلبا من الولايات المتحدة باستضافة مؤقتة للاجئين أفغان يسعون للحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة مع دخول قوات طالبان العاصمة كابل.

وأضاف رئيس الوزراء في البلاد إيدي راما أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبت مؤخرا من ألبانيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي، المساعدة في استضافة عدد من اللاجئين الأفغان مؤقتا قبل انتقالهم إلى وجهتهم النهائية في الولايات المتحدة.

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وقال راما في صفحته على فيسبوك "لن نقول لا.. ليس فقط لأننا تلقينا طلبا من حليف عظيم، لكن أيضا لأن دولتنا هي ألبانيا".


وقالت مصادر قبل أيام إن إدارة بايدن أجرت مناقشات مع دول مثل كوسوفو وألبانيا تتعلق بحماية الأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة من انتقام طالبان لحين استكمال إجراءات الموافقة على تأشيراتهم. 

 

المصدر : روسيا اليوم 



 




 

 


 

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