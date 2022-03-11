ألمانيا: القيود على الصادرات الغذائية ليست الحل لارتفاع الأسعار

الوكيل الإخباري - قال وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير، اليوم الجمعة، إن أسواق الغذاء العالمية يجب أن تظل مفتوحة دون قيود على الصادرات لضمان الإمدادات للدول الفقيرة خاصة بعد أن تسبب الصراع في أوكرانيا في رفع الأسعار وشح الإمدادات.

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وقال أوزدمير لمحطة تلفزيون "زد.دي.إف" الألمانية: "يجب أن تظل الأسواق مفتوحة".

وكان أوزدمير يتحدث قبل اجتماع لوزراء الزراعة في مجموعة الدول السبع الكبرى الذي تستضيفه ألمانيا اليوم لمناقشة تداعيات الصراع في أوكرانيا على الأمن الغذائي العالمي. وتتولى ألمانيا حاليا رئاسة مجموعة السبع.



وأضاف أوزدمير: "يجب أن نتأكد من أن الحبوب المتوفرة متوفرة بشكل عادل وبأسعار معقولة".

سبوتنيك عربي



