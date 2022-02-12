الرئيس الأوكراني: مستعدون لأي هجوم مفاجئ من روسيا

الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن بلاده مستعدة لأي تطور في الأحداث المتعلقة بالمنطقة.

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جاء ذلك خلال زيارته لمنطقة خيرسون، حيث تجري وزارة الداخلية تدريبات تكتيكية بالقرب من الحدود الإدارية مع شبه جزيرة القرم، ووفقًا لما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.



وأضاف "أولاً وقبل كل شيء، نتفهم جميعًا أن المفاجآت قد تأتي في أي وقت، ويجب أن نعتمد على قوتنا، نحن نتفهم أن مثل هذه الأشياء يمكن أن تحدث دون سابق إنذار، لذا فإن أهم ما في الأمر هو التأكد من أن نكون مستعدين لأي شيء".



وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا ستواصل في المستقبل القريب مناورات مماثلة في المناطق الحدودية، وفي الوقت نفسه تدريبات عسكرية".



وفي سياق متصل، حثت الحكومة الأوكرانية مواطنيها على التزام الهدوء وسط مخاوف من غزو روسي وشيك.



وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية إنه "من المهم الآن الحفاظ على الهدوء والوحدة داخل البلاد وتجنب الأعمال التي تقوض الاستقرار وتنشر الذعر".