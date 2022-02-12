الأحد 13-02-2022
الوكيل الاخباري

ورشة حول حقوق الإنسان وحرية الرأي بإربد

بلدية العامرية تبحث إنشاء مركز شبابي

كندا تعلن تطعيم 84% من مواطنيها بلقاح كورونا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

اختتام فعاليات مشروع المساءلة لأجل التغيير

إنهاء الفصل في طلبات الترشح للانتخابات في 8 محافظات

غرفة تجارة عمّان: سلة غذاء الأردنيين وأسعارها بأمان ولدينا مخزون كافٍ إذا زاد التوتر في أوكرانيا

أردوغان : زيارتي إلى الإمارات تتيح الارتقاء بعلاقات البلدين

الخصاونة اعتذر "حقكم علينا".. مصدر نيابي يكشف لـ"الوكيل الاخباري" تفاصيل ما جرى في اربد

رئيس الوزراء يكشف عن قرارات قادمة لإنهاء قيود كورونا في الاردن

السبت، 12-02-2022 06:14 م

الرئيس الأوكراني: مستعدون لأي هجوم مفاجئ من روسيا

59f4677495a59779388b4567


الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن بلاده مستعدة لأي تطور في الأحداث المتعلقة بالمنطقة.

اضافة اعلان

جاء ذلك خلال زيارته لمنطقة خيرسون، حيث تجري وزارة الداخلية تدريبات تكتيكية بالقرب من الحدود الإدارية مع شبه جزيرة القرم، ووفقًا لما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.


وأضاف "أولاً وقبل كل شيء، نتفهم جميعًا أن المفاجآت قد تأتي في أي وقت، ويجب أن نعتمد على قوتنا، نحن نتفهم أن مثل هذه الأشياء يمكن أن تحدث دون سابق إنذار، لذا فإن أهم ما في الأمر هو التأكد من أن نكون مستعدين لأي شيء".


وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا ستواصل في المستقبل القريب مناورات مماثلة في المناطق الحدودية، وفي الوقت نفسه تدريبات عسكرية".


وفي سياق متصل، حثت الحكومة الأوكرانية مواطنيها على التزام الهدوء وسط مخاوف من غزو روسي وشيك.


وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية إنه "من المهم الآن الحفاظ على الهدوء والوحدة داخل البلاد وتجنب الأعمال التي تقوض الاستقرار وتنشر الذعر".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
e

أردوغان : زيارتي إلى الإمارات تتيح الارتقاء بعلاقات البلدين

f

اليمن.. التحالف يعلن قصف أهداف عسكرية في صنعاء

966

قطر تدعو مواطنيها إلى عدم السفر إلى أوكرانيا إلا للضرورة

9

العراق: مقتل 3 إرهابيين بقصف جوي

8

الولايات المتحدة تسحب 160 جنديا من أوكرانيا

273859797_494221235604244_4054302626540681837_n

الفنان السوري عبدالحكيم قطيفان يعلن تحرير الطفل فواز وعودته إلى أهله - صور وتفاصيل

أخبار متعلقة
المواجهة-الروسية-الغربية-على-حدود-أوكرانيا

طبول الحرب تُقرع.. سيناريوهات غزو روسيا لأوكرانيا واحتمالات التدخل النووي

17590456_401

وزير الخارجية الأمريكي: غزو روسيا لأوكرانيا يمكن أن يبدأ "في أي وقت"

6205af6f21cdf

بايدن يدعو الأمريكيين إلى مغادرة أوكرانيا مع تصاعد المخاوف من غزو روسي

172987Image1

أمريكا: أكثر من 100 ألف عسكري روسي على حدوديْ أوكرانيا وبيلاروسيا

image (22)

بلينكن: روسيا ستواجه رد سريع وصارم إذا غزت أوكرانيا.. والكرملين: نحن لا نخشى أحداً

61ea546c2a5a3

واشنطن تحذر من إحياء شبح الحرب الباردة وتهدد روسيا بردّ إذا توغلت في أوكرانيا