الجمعة 23-12-2022
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الجمعة، 23-12-2022 09:38 ص

أمريكا تشكر قطر على المساعدة

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الوكيل الاخباري- شكر مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، قطر على دورها في الإفراج عن مواطنين أمريكيين كانا محتجزين في أفغانستان.

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وقال بيان للبيت الأبيض اليوم الجمعة إن المسؤول الأمريكي ووزير خارجية قطر "أعربا عن قلقهما الشديد إزاء الحظر غير المقبول الذي تفرضه حركة طالبان على دخول النساء الجامعات، كما ناقش سوليفان تطورات الأزمة الأوكرانية وهنأ قطر على استضافة كأس العالم 2022".

وفي وقت سابق، أفرجت حكومة "طالبان" عن أمريكيين اثنين كانا معتقلين في أفغانستان، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: "نفهم أنها بادرة حسن نية من جانب طالبان. لم يكن الأمر متعلقا بأي تبادل لسجناء أو معتقلين. لم يتم دفع أي أموال".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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