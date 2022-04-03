أمريكا.. 6 قتلى و9 جرحى على الأقل جراء إطلاق نار وسط ساكرامينتو

الوكيل الإخباري-أعلنت الشرطة الأمريكية عن مقتل ستة أشخاص وإصابة تسعة آخرين على الأقل جراء إطلاق نار وسط مدينة ساكرامينتو بولاية كاليفورنيا.

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وأكدت شرطة ساكرامينتو على حسابها الرسمي في "تويتر" أنها علقت حركة المرور في اثنين من شوارع المدينة، مشيرة إلى أن ضباطها يحققون في حادث إطلاق نار خلف على الأقل ستة قتلى.



ولفتت الشرطة إلى أن الوضع لا يزال قيد التطور ودعت المواطنين إلى الابتعاد عن موقع الحادث، مشيرة إلى أن تواجدا مكثفا لقواتها هناك مستمر.

ولم تتضح ملابسات الحادث المأساوي بعد.

روسيا اليوم

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