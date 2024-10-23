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الاعلام العبري: الجيش الإسرائيلي أنهى استعداداته للهجوم على إيران

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 23-10-2024 01:25 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت القناة 12 الإسرائيلية ان جيش الاحتلال أنهى استعداداته للهجوم على إيران ورفع حالة التأهب في أنظمة الدفاع الجوي.

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وذكرت ان نتنياهو يعقد اجتماعا الليلة لبحث الرد على إيران ويحتمل أن ينفذ الهجوم خلال أيام.

 
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