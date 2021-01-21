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الخميس، 21-01-2021 09:56 ص

أميركا: مقتل 3 من أفراد الحرس الوطني بتحطم مروحية في نيويورك

تعبيرية


الوكيل الاخباري - قتل ثلاثة من أفراد طاقم الحرس الوطني الأميركي، ليلة أمس، إثر تحطم مروحية عسكرية كانت تقلهم في مدينة ميندون شمالي ولاية نيويورك، وفق ما أعلنه البنتاغون على موقعه الالكتروني.

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ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن بيان لفرع الشؤون العسكرية والبحرية بولاية نيويورك، أن مروحية الإجلاء الطبي من طراز "UH-60" بلاك هوك، المتمركزة في مرفق دعم الطيران العسكري في مطار روتشستر الدولي تحطمت، وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.


وذكر حاكم الولاية أندرو كومو في تغريدة على موقع تويتر: فقدت الولاية ثلاثة من أشجع سكانها خلال مهمة تدريبية، ووجه كومو بإنزال الأعلام على جميع مباني الولاية الحكومية اليوم الخميس.

 

--(بترا)

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