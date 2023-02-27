أمير قطر مع رئيس وزراء مصر لأول مرة

الوكيل الاخباري- استقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بمكتبه في الديوان الأميري صباح اليوم، رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

اضافة اعلان

وجرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وأوجه تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



من جانبه، كشف الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي ورئيس منتدي تطوير الفكر العربي للأبحاث، أبو بكر الديب، عن أهمية زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى قطر.



وأكد الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي ورئيس منتدي تطوير الفكر العربي للأبحاث، أبو بكر الديب، أن زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى قطر، تأتي لتقديم عروض الاستثمار المتبادلة على رجال الأعمال في البلدين.



وأوضح أبو بكر الديب أن الزيارة تهدف إلى ضخ الاستثمارات القطرية في شرايين الاقتصاد المصري، فضلا عن كونها تأتي في إطار تنفيذ وثيقة التخارج الحكومي الاستثمارية " وثيقة ملكية الدولة"، حيث تهدف الدولة المصرية إلى طرح العديد من القطاعات أمام المستثمرين.



وأشار إلى أن الزيارة تعد واحد من جولات رئيس الوزراء المصري للترويج للوثيقة الاستثمارية بدول الخليج خاصة السعودية والإمارات وقطر.



وأوضح أن الزيارة من شانها تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية حيث يتم خلالها تفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين وتوقيع اتفاقيات جديدة في عدد من المجالات ، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين.

روسيا اليوم