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الجمعة، 04-02-2022 04:22 م

أم ريان تروي قصة اختفاء ابنها وسقوطه في البئر

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الوكيل الاخباري - كشفت أم الطفل المغربي ريان قصة اختفائه وسقوطه في البئر منذ 3 أيام.

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وأكدت أم الطفل ريان، الذي سقط في بئر بالقرب من منزله بقرية إغران بمركز تمروت، أن ابنها ما زال على قيد الحياة، مبرزة أنها تنتظر خبر إخراجه في أقرب وقت، طالبة من الجميع الدعاء لابنها أن يخرج سليما معافي.


وعبرت الوالدة وفقا لما نقلته صحيفة هسبريس الإلكترونية، عن ما يختلج قلبها من أحاسيس، قائلة: "أنا مصدومة؛ لكن أملي في الله. نترجى من الله أن يخرج ولدي حيا من هذه المحنة".


وقالت والدة ريان: “قلبي يخبرني أيضا أن ابني على قيد الحياة”، مضيفة في سردها للحظات الأولى من اختفاء ريان: “لقد كان طوال صباح الثلاثاء يلعب في المنزل، وعند الساعة الواحدة والنصف خرج من البيت ولم يعد، قبل أن نتأكد من أنه سقط في البئر”.

وأضافت : “أبتغي لقاء ولدي حتى إن كان ميتا، لقد أخبرني المنقذون أنه حي، لكونه يتنفس حتى الآن، وأنا أريد ريان حيا كان أو ميتا”.


مازالت جهود السلطات المغربية مستمرة لإنقاذ الطفل ريان، البالغ من العمر 5 سنوات، بعد سقوطه في بئر عميقة بإحدى القرى الواقعة شمال البلاد منذ 3 أيام.

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