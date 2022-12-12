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الإثنين، 12-12-2022 09:43 ص

أنطاليا تغرق.. أمطار لم تشهدها المدينة التركية منذ 50 عاما-فيديو

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الوكيل الاخباري- تحولت الأمطار التي زادت حدتها مساء أمس الأحد في منطقتي كوملوكا وفينيك في أنطاليا إلى فيضانات لم تشهدها المدينة التركية منذ 50 عاما.

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وفي كوملوكا على وجه الخصوص، غمرت المياه الطوابق الأرضية والطوابق السفلية للعديد من المنازل، كما تضررت السيارات التي كانت تنجرف مع تدفق مياه الفيضان من الجداول.

وصرح رئيس بلدية كوملوكا، مصطفى كوليوغلو، بأن الدفيئات الزراعية في المنطقة، وهي مركز لإنتاج الصوبات، تعرضت أيضا لأضرار جسيمة، وقال: "لم نر شيئا كهذا منذ 50 عاما، ارتفعت المياه فجأة وغمرت السيارات. نحن في حالة تأهب".

وأضاف: "رغم جهودنا نحن لم نستطع السيطرة على الوضع، أنا آسف جدا على ما حصل في منطقتنا. نريد أن يتوخى مواطنونا الحذر حتى لا تحدث خسائر في الأرواح".

وأغلقت المدارس أبوابها اليوم الاثنين بسبب الفيضانات في منطقتي كوملوكا وفينيك في أنطاليا.

 


 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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