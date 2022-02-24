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الخميس، 24-02-2022 04:44 م

أوكرانيا تبدأ تسليح جميع المواطنين

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الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الخميس، إن جميع المواطنين الأوكرانيين الراغبين في حماية بلدهم سيكون بمقدورهم الحصول على الأسلحة اللازمة.اضافة اعلان


وحث الرئيس الأوكراني المواطنين على التوجه إلى مراكز التطوع.


وقال الرئيس في خطاب للأمة: "نحن بالفعل نمنح الأسلحة وسنواصل منحها إلى أولئك الراغبين والقادرين على الدفاع عن سيادتنا".


وأضاف: "مستقبل أمتنا الأوكرانية يعتمد على كل مواطن. كل شخص لديه خبرة قتالية ويستطيع أن ينضم للدفاع عن أوكرانيا يجب أن يتجه على الفور إلى مراكز التطوع المناسبة التابعة لوزارة الشؤون الداخلية".


وفي وقت سابق من الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني


 




 

 


 

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