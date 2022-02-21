بوتين يعلن رسميا اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك

الوكيل الاخباري - وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة حول جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك والأوضاع في أوكرانيا. اضافة اعلان





وقال بوتين إن فلاديمير لينين مؤسس أوكرانيا والبولشفيون قدموا تنازلات كثيرة للقوميين المتعصبين.



وأضاف أن أوكرانيا المعاصرة تم إنشاؤها على حساب الأراضي الروسية تاريخيا، وأن البولشفيون دمجوا دونباس بأوكرانيا بالقوة.



وبين أنه رغم المخادعة ونهب روسيا اعترف شعبنا بكل الدول بعد تفكك الاتحاد السوفياتي.



ولفت إلى أن المساعدات الروسية للموازنة الأوكرانية بلغت 250 مليار دولار بين 1991 و2013.



وأشار إلى أن القوميين الأوكرانيين بدعم من الغرب استفادوا من تآكل مؤسسات الدولة بسبب الفساد في 2014، والقوميون الذين استولوا على السلطة في أوكرانيا نظموا موجة من الإرهاب والاغتيالات ولم يعاقبوا.



وتعهد بوتين بمحاسبة المسؤولين عن المأساة في أوديسا عام 2014.