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بوتين: موسكو ستكون في مرمى الصواريخ النووية الأوكرانية وعلى كييف نزع سلاحها

الثلاثاء، 22-02-2022 08:20 م

بوتين: موسكو ستكون في مرمى الصواريخ النووية الأوكرانية وعلى كييف نزع سلاحها

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الوكيل الاخباري - قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن على أوكرانيا نزع سلاحها.

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وبين خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء ، ان حديث أوكرانيا عن الطموحات النووية يستهدف روسيا ووصلتنا الرسالة.


وأضاف: موسكو ستكون في مرمى الصواريخ النووية الأوكرانية.


وتابع بوتين : الشيء الوحيد الذي تفتقده أوكرانيا في هذا السياق هو أنظمة تخصيب اليورانيوم وهذا أمر قد تجد كييف حلا له.


وبين بوتين ان بلاده ستقدم مساعدة عسكرية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وسترسل قوات مسلحة إلى أراضيهما حال تطلبت الضرورة ذلك.


وقال بوتين، إن روسيا كانت مهتمة بتنفيذ اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية الأزمة في جنوب شرق أوكرانيا، لافتا إلى أنه كان بين مؤلفي هذه الوثائق، التي شدد على أنها كانت "نتيجة للتوافق".


وأعاد إلى الأذهان أن هذه الاتفاقات وقع عليها رئيسا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في حينه، لكن أحدهما، رئيس جمهورية دونيتسك، ألكسندر زاخارتشينكو، قتل عام 2018 بعملية اغتيال نفذتها الاستخبارات الأوكرانية.


وتابع: "على الرغم من كل الأمور تم إيجاد توافق، إنه كان حراكا حقيقيا في طريق التسوية السلمية، لكن جرى تصفية كل شيء بجهود السلطات في كييف على مدار السنوات الماضية... تم قتل اتفاقات مينسك قبل وقت طويل من الاعتراف بالجمهوريتين الشعبيتين في دونباس أمس، وتم القيام بذلك من قبل السلطات الحالية في كييف وليس من قبلنا أو ممثلي الجمهوريتين".


وأوضح أن الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من طرف روسيا إجراء ناجم عن التأكيدات العلنية للسلطات الأوكرانية أنها لا تنوي تنفيذ هذه الاتفاقات، موضحا أن روسيا لن تنتظر "استمرارا للإبادة الجماعية بحق نحو 4 ملايين شخص يقيمون في تلك الأراضي ولا يمكن التسامح مع ذلك".


وشدد على أن الدول الغربية لم تتمكن من دفع الطرف الأوكراني إلى الالتزام باتفاقات مينسك، مؤكدا: "بالطبع، من حيث هذا المعنى باتت اتفاقات مينسك غير موجودة، وكيف يمكن تطبيقها لو اعترفنا باستقلال هذين الكيانين (جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك)".

 

سكاي نيوز

 




 

 


 

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