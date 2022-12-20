أوكرانيا تقصف منطقة سوزيمسكي بمقاطعة بريانسك الروسية

الوكيل الاخباري- قال ألكسندر بوغوماز محافظ مقاطعة بريانسك الروسية، إن القوات الأوكرانية قصفت منطقة سوزيمسكي التابعة للمقاطعة، ولم يسفر القصف عن إصابات وتسبب بانقطاع التيار الكهربائي جزئيا.



وأضاف المحافظ: "قامت القوات الأوكرانية اليوم بقصف أراضي منطقة سوزيمسكي. لم يسفر القصف عن أية إصابات، وفقط تسبب بانقطاع التيار الكهربائي جزئيا في أحد المراكز السكنية".

اضافة اعلان

وأشار المحافظ إلى أن جميع خدمات الطوارئ تعمل في موقع الحادث. وبمجرد توفير الوصول الآمن إلى مرافق الإمداد بالطاقة، ستبدأ الفرق الفنية المختصة بإصلاحها.

روسيا اليوم