الثلاثاء 20-12-2022
الوكيل الاخباري

كاميرات لرصد الاعتداءات على قناة الملك عبدالله

إصابتان بحادثي دهس واصطدام في عمّان

اعلان من بلدية الزرقاء بشأن ضريبة الأبنية والأراضي

وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات الشخصية - أسماء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في الأردن

أوكرانيا تقصف منطقة سوزيمسكي بمقاطعة بريانسك الروسية

شرطة لوغانسك: القوات الأوكرانية تدمر عمدا البنية التحتية في أرتيوموفسك

الرئيس الصومالي يعلن بدء عودة جنود بلاده من إريتريا

تعزيز الشراكة بين موسكو ومينسك يغضب واشنطن

تفاصيل أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

الثلاثاء، 20-12-2022 09:26 ص

أوكرانيا تقصف منطقة سوزيمسكي بمقاطعة بريانسك الروسية

63a153114c59b7774b2e00b2


الوكيل الاخباري- قال ألكسندر بوغوماز محافظ مقاطعة بريانسك الروسية، إن القوات الأوكرانية قصفت منطقة سوزيمسكي التابعة للمقاطعة، ولم يسفر القصف عن إصابات وتسبب بانقطاع التيار الكهربائي جزئيا.

وأضاف المحافظ: "قامت القوات الأوكرانية اليوم بقصف أراضي منطقة سوزيمسكي. لم يسفر القصف عن أية إصابات، وفقط تسبب بانقطاع التيار الكهربائي جزئيا في أحد المراكز السكنية".

اضافة اعلان

 

وأشار المحافظ إلى أن جميع خدمات الطوارئ تعمل في موقع الحادث. وبمجرد توفير الوصول الآمن إلى مرافق الإمداد بالطاقة، ستبدأ الفرق الفنية المختصة بإصلاحها.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63a14cdf4c59b777306fc223

شرطة لوغانسك: القوات الأوكرانية تدمر عمدا البنية التحتية في أرتيوموفسك

63a14499423604624e32a5ec

الرئيس الصومالي يعلن بدء عودة جنود بلاده من إريتريا

605bd0234c59b746de45a9f0

أمريكا تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخين بالستيين

63a13dbb423604623546e580

تعزيز الشراكة بين موسكو ومينسك يغضب واشنطن

احتلال 6

فرنسا تدين عنف المستوطنين والاستيطان

ذ

قتيلان بهجوم صاروخي إسرائيلي على محيط دمشق

أخبار متعلقة
63a01c1942360458827eb7e1

بوشيلين يعلن سيطرة القوات الروسية على مركز مدينة ماريانكا

639dc96e423604301969121a

ألمانيا: المحطة الألمانية لاستيراد الغاز المسال لن تغني عن الغاز الروسي

639d67ab4c59b70e302b0cd6

القوات الأوكرانية تقصف بلدة في لوغانسك بصواريخ هيمارس

639b2d054236046c484a0d0f

رئيس كوريا الجنوبية يطلب دعم وكالة الطاقة الذرية لنزع سلاح بيونغ يانغ النووي

_124788728_dd7c417c-8a8f-492c-8501-3745e9e5c609

فرنسا: سنجتاز الشتاء دون قطع للكهرباء

6390303a4c59b77d2d55f980

مسؤول: الجيش الأوكراني يخسر كتيبة يوميا في اتجاه أرتيوموفسك