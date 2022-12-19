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الأمن يكشف تفاصيل العملية الأمنية لمداهمة الخلية الارهابية في معان

الإثنين، 19-12-2022 11:31 ص

بوشيلين يعلن سيطرة القوات الروسية على مركز مدينة ماريانكا

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الوكيل الاخباري- صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، بأن القوات الروسية سيطرت على مركز مدينة ماريانكا، وأخلته من القوات الأوكرانية.

وأضاف بوشيلين عبر قناة "روسيا 24"، أن القوات الروسية سيطرت على المرتفعات التي اتخذتها القوات الأوكرانية مقرا لها، مشيرا إلى أن قوات كييف بقيت في جزء صغير من المدينة جار العمل على تحريره، بعد ذلك سيتم العمل على تحرير مدينة كراسنوجوروفكا مباشرة. 

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أما بالنسبة لاتجاه أفدييفسك، فتركز القوات الروسية جهودها على تحرير قرية بيرفومايسكي، ما سيفسح المجال لتحرير المزيد من الأراضي.

وأشار بوشيلين، إلى أن القوات الأوكرانية، ما زالت تشن هجمات مضادة في منطقة مايورسك، لكن الوحدات الروسية تصمد أمامها، وتتقدم باتجاه دزيرجينسك، وأن العمل جار على تحرير قرية ياكوفليفكا في محور دونيتسك.

 

روسيا اليوم

 

 

 




 

 


 

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