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الخميس، 15-12-2022 05:39 م

رئيس كوريا الجنوبية يطلب دعم وكالة الطاقة الذرية لنزع سلاح بيونغ يانغ النووي

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الوكيل الاخباري- التقى رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك يول، بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، وتبادلا وجهات النظر حول ملف كوريا الشمالية النووي وغيرها من الملفات.

وذكرت وكالة "يونهاب" أنه وخلال الاجتماع في المكتب الرئاسي، يوم الخميس، أعرب يون عن مخاوفه بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

وقالت إن رئيس كوريا الجنوبية طالب بمشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نزع السلاح النووي من البلاد من خلال تعزيز وضع الاستعداد ومراقبة الأنشطة النووية لبيونغ يانغ.

وأفادت الوكالة الكورية الرسمية بأن غروسي أكد أن وكالة الطاقة الذرية ستبذل قصارى جهودها لردع كوريا الشمالية وحماية النظام العالمي من أجل منع انتشار الأسلحة النووية.

ووصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى كوريا الجنوبية يوم الأربعاء لعقد اجتماعات مع مسؤولين كوريين جنوبيين بشأن البرنامج النووي الكوري الشمالي.

كما سيتم أيضا تناول خطة اليابان لتصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة، في المحيط في الربيع المقبل.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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