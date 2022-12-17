ألمانيا: المحطة الألمانية لاستيراد الغاز المسال لن تغني عن الغاز الروسي

الوكيل الاخباري- أكد المسؤول في حزب "البديل من أجل ألمانيا" المعارض، تينو كروبالا، أن محطة فيلهلمسهافن التي تم افتتاحها في ألمانيا، لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، لن تحل أزمة الطاقة في البلاد.



وأوضح كروبالا، أنه وفقا لمخطط مشغل Uniper، فإن محطة فيلهلمسهافن ستبدأ بضخ الغاز الطبيعي المسال، عبر شبكات الغاز الألمانية اعتبارا من الـ 22 من ديسمبر الجاري.



وأشار إلى أنه يعلم، أن المستشار الألماني أولاف شولتس، ووزير الاقتصاد روبرت هابيك، ووزير المالية كريستيان ليندنر، سعداء بإنشاء محطة فيلهلمسهافن في وقت قياسي، لكن ذلك لن ينهي أزمة الطاقة التي تعاني منها ألمانيا، مشيرا إلى أن 5 مليار متر مكعب من الغاز لا تغطي سوى 6% من احتياجاتها.

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روسيا اليوم