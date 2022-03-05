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السبت، 05-03-2022 03:20 م

أوكرانيا: مقتل أكثر من 10 آلاف جندي روسي

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الوكيل الإخباري-أعلنت أوكرانيا، السبت، ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى أكثر من 10 آلاف.

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جاء ذلك في بيان نشرته رئاسة هيئة أركان الجيش الأوكراني، حول خسائر القوات الروسية منذ بدء التدخل في 24 فبراير/ شباط الماضي.


وأوضح البيان أن الجيش الأوكراني تمكن من قتل أكثر من 10 آلاف جندي روسي، وإسقاط 39 طائرة روسية، و40 مروحية، وتدمير 269 دبابة، و945 مدرعة، و105 مدفعية.


وأضاف أن الجيش الأوكراني دمر أيضا 409 مركبات و60 عربة وقود و3 طائرات مسيرة.


وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

 

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