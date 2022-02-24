الخميس 24-02-2022
الوكيل الاخباري

ترفيع قضاة إلى الدرجة العليا - أسماء

افتتاح الموسم الثقافي لنادي سنابل اليرموك

مركز الأزمات: نهيب بالأردنيين في أوكرانيا الابتعاد عن المناطق الشرقية والذهاب إلى الغربية

الصحة تعلن قائمة أسماء مراكز التطعيم الجمعة - تفاصيل

السفيرة الأوكرانية تدعو الأردنيين والعالم إلى إدانة "العدوان الروسي"

قرارات حكومية جديدة تدخل حيز التنفيذ الاسبوع القادم

الحاج توفيق: ارتفاع اسعار الزيوت النباتية غير مرتبط بالحرب في اوكرانيا

معارك عنيفة بالقرب من مفاعل تشيرنوبل النووي في أوكرانيا

ورشة عمل في مركز ادارة ونمذجة الازمات في آل البيت

يوم وظيفي في معهد تدريب الهاشمية

الخميس، 24-02-2022 04:46 م

روسيا: تدمير 11 قاعدة جوية بأوكرانيا

main_image621799d36136a


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أخرجت منذ بداية العملية التي شنتها في أوكرانيا فجر الخميس 74 هدفا بريا للبنى التحتية العسكرية عن الخدمة.

وصرح المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف في بيان له بأن هذه الأهداف تشمل 11 مطارا لسلاح الجو الأوكراني وثلاثة مراكز قيادة وقاعدة بحرية و18 محطة رادار خاصة بمنظومات الدفاع الجوي "إس-300" و"بوك-إم 1".

اضافة اعلان


كما أشار كوناشينكوف إلى إسقاط الجيش الروسي مروحية قتالية وأربع طائرات مسيرة تركية الصنع من طراز "بيرقدار تي بي 2".


وقال المتحدث إن القوات الروسية لا تستهدف المدن والمرافق الاجتماعية داخل المواقع العسكرية الأوكرانية.


وتابع أن قوات جمهورية دونيتسك الشعبية توغلت لمسافة تصل سبعة كيلومترات في محور بلدة فولنوفاخا، لافتا إلى استسلام 14 عسكريا أوكرانيا تعهد بالإفراج عنهم بعد تقديمهم التزامات خطية بالامتناع عن المقاومة المسلحة.


وأضاف كوناشينكوف أن قوات جمهورية لوغانسك الشعبية تواصل تقدمها في محيط بلدة سيبنوييه وتوغلت لكيلومتر آخر، قائلا إنها تواجه المقاومة غالبا من "مجموعات قوميين مسلحين".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202224151150784

معارك عنيفة بالقرب من مفاعل تشيرنوبل النووي في أوكرانيا

2202223142016992583273

مقتل جندي واصابة أربعة اخرين بتفجير شمال بغداد

main_image621797562285c

أوكرانيا تبدأ تسليح جميع المواطنين

1059096211_0_129_3187_1921_1920x0_80_0_0_2adc78644b49ad4d45881bef5d26e0be

الخارجية الروسية: ما يجري في أوكرانيا ليس بداية حرب

62177c06423604167d7d9f82

السفارة السعودية في كييف تدعو مواطنيها في أوكرانيا للتواصل معها

main_image62178df18644c

شاهد رسالة مؤثرة لجندي أوكراني لأسرته فيديو

أخبار متعلقة
Screenshot_14

بوتين: موسكو ستكون في مرمى الصواريخ النووية الأوكرانية وعلى كييف نزع سلاحها

image

بوتين يعلن رسميا اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك

المواجهة-الروسية-الغربية-على-حدود-أوكرانيا

طبول الحرب تُقرع.. سيناريوهات غزو روسيا لأوكرانيا واحتمالات التدخل النووي

17590456_401

وزير الخارجية الأمريكي: غزو روسيا لأوكرانيا يمكن أن يبدأ "في أي وقت"

6205af6f21cdf

بايدن يدعو الأمريكيين إلى مغادرة أوكرانيا مع تصاعد المخاوف من غزو روسي

172987Image1

أمريكا: أكثر من 100 ألف عسكري روسي على حدوديْ أوكرانيا وبيلاروسيا