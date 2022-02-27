بعد 72 ساعة من الصراع .. أرقام تكشف حصيلة الخسائر الأوكرانية والروسية

الوكيل الإخباري - رصد - بعد 72 ساعة ساعة من الغزو الروسي على أوكرانيا، والقصف المستمر على المدن الأوكرانية، وقرب وصول القوات الروسية للعاصمة كييف، بلغت الخسائر العسكرية لكلا الجانبين حداً كبيراً.

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وكشفت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الأحد، عن حصيلة أول 72 ساعة من الحرب الروسية، مشيرة إلى أنه ونتيجة القصف الروسي قُتل 210 شخص مدني أوكراني، بينهم 6 أطفال، كما أصيب 1100 شخص آخرين.

وكانت هذه هي خسائر أوكرانيا منذ بداية الحرب فجر يوم الخميس الماضي، كما تحولت الحرب الآن إلى حرب شوارع مع محاولات الجيش الروسي للاستيلاء على المدن الأوكرانية.



أما حصيلة الخسائر الروسية في المعدات والأرواح فكانت فادحة، حيث قال سيرغي كيسليتسيا مندوب الدولة الأوكرانية لدى الأمم المتحدة، أنه قتل 3500 جندي روسي منذ بداية الهجوم على أوكرانيا، وأسر 200 جندي روسي، كما تم تدمير 102 دبابة وتدمير 536 عربة مدرعة، بالإضافة إلى تدمير 15 قطعة مدفع، و8 مروحيات و14 طائرة عسكرية، هذا إلى جانب تعطيل نظام صاروخي طراز “بوك 1”.



ولم تقم روسيا حتى الآن بنشر أي أنباء عن خسائرها في ميدان الحرب، كما أن القتال مستمر الآن بالقرب من العاصمة الأوكرانية، وتظهر القوات الأوكرانية مقاومة شديدة، وسط تأكيدات من الرئيس الأوكراني بقيام الجيش والشعب بالتصدي للغزو الروسي.



وخرج رئيس أوكرانيا في فيديو مسجل في بعض شوارع العاصمة، مؤكداً أنه لم ولن يغادر العاصمة، ووصف جميع ادعاءات الجانب الروسي بقيام أفراد من الجيش الأوكراني بالاستسلام وترك أسلحتهم بالكاذبة.



وأقرت الحكومة الأوكرانية، بأن قوات روسية اقتحمت مدينة خاركيف، الاستراتيجية القريبة من الحدود مع روسيا، في أحدث تطورات الغزو الذي بدأ الخميس، فيما أعلن الجيش الروسي أنه يحاصر مدينتي خيرسون وبيرديانسك جنوبي أوكرانيا.



وذكر مستشار وزير الداخلية الأوكراني، أنطون هيراشينكو، في رسالة على تطبيق "تلغرام" بأن مركبات عسكرية روسية شوهدت في شوارع خاركيف، شمال شرق أوكرانيا، اليوم الأحد. وكالات

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