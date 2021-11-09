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الثلاثاء، 09-11-2021 10:01 م

إصابة 13 شخصا بإنهيار مبنى في تركيا-فيديو

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الوكيل الإخباري-أسفر انهيار مبنى من طابقين يضم مطاعم ومقهى في شرق تركيا، عن إصابة 13 شخصا على الأقل وهناك مخاوف من أن يكون آخرون محاصرين تحت الأنقاض.

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وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن 13 شخصا على الأقل أصيبوا، الثلاثاء، بعد انهيار مبنى من طابقين في مقاطعة ملطية شرقي تركيا.


وأرسلت 28 سيارة إسعاف وفريقان للبحث والإنقاذ إلى موقع الحادث من أجل الأشخاص المحاصرين، بينما تم نقل من تم إنقاذهم إلى المستشفيات.


وصرح حاكم ملطية أيدين باروس للصحفيين بأن هناك أماكن عمل في الطابق الأرضي من المبنى ومقهى في الطابق العلوي.


وأضاف أن المبنى كان يضم نحو 20 شخصا عندما انهار، ولم يتضح بعد سبب الحادث.


وأفادت خدمات الطوارئ التركية بأن 13 شخصا نقلوا إلى المستشفى، فيما يبحث رجال الإنقاذ عن أحياء تحت أكوام الحطام.


ويقع المبنى في شارع مزدحم في محافظة ملطية الواقعة على مسافة نحو 160 كيلومترا شمال الحدود السورية.

 

روسيا اليوم

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