السبت 06-11-2021
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السبت، 06-11-2021 04:53 م

تركيا تعلن نجاحها في اختبار صاروخ طويل المدى

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الوكيل الاخباري - أعلنت تركيا، اليوم السبت، عن نجاحها باختبار صاروخ الدفاع الجوي طويل المدى "سيبار (Siper)" والذي طورته شركات الصناعات الدفاعية التركية.

وبحسب وكالة أنباء الاناضول التركية، قال رئيس الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير في تغريده له: "لقد أكملنا بنجاح مرحلة أخرى في تطوير نظام الدفاع الجوي الوطني طويل المدى والمتعدد الطبقات"، مشيرا إلى أن "سيبار" في قائمة الأسلحة المستخدمة بحلول 2023.

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