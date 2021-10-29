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الجمعة، 29-10-2021 08:04 م

أزمة جديدة تلوح في الأفق بين أنقرة وواشنطن

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الوكيل الإخباري- تتوالى نقاط الخلاف التركي الأمريكي في المجالات المتعددة الحقوقية، الأمنية والعسكرية والتي كان آخرها أزمة طائرات F35  الأمريكية والتي حرمت منها تركيا.

وتعود جذور المشكلة إلى العام 2019 عندما تعاقدت تركيا على شراء منظومات صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات من روسيا، الأمر الذي جعل واشنطن تستبعدها من ملف طائرات F35.

وعلى الرغم من تغير الإدارة الأمريكية إلا أن الرئيس الحالي جو بايدن حافظ على سياسة سلفه دونالد ترامب، لأن الجيش الأمريكي يعتبر نظام الرصد الروسي أس-400 تهديداً لطائرة أف-35، المقاتلة الخفيفة التي صممت للإفلات من الرادارات الأكثر تطوراً.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قد كشفت الأربعاء الماضي  أن إتمام استبعاد الجانب التركي من ملف الطائرات (F35) قد حصل في 23 أيلول/ سبتمبر، والذي كان من المقرر أن يمنح الجيش التركي 900 مقاتلة من هذا الطراز.

وعلى مستوى التعويضات فقد كشف المتحدث باسم البنتاغون اللفتنانت كولونيل أنطون سيميلروث أن بلاده وأنقرة يعملان على تسوية الخلاف، بالإضافة إلى التعويض على أنقرة مبلغ 1,4 مليار دولار دفعت لقاء أف-35 التي لم تسلمها واشنطن.

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وسيكون ملف الـ أف-16 متواجداً على جدول اجتماعات الرئيسين أردوغان وجو بايدن على هامش قمة المناخ الدولية الأسبوع المقبل في غلاسكو.

 

المصدر: الميادين

 

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