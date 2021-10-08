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الجمعة، 08-10-2021 11:48 م

إصابة 6 جنود سوريين إثر عدوان للاحتلال على مطار عسكري

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الوكيل الاخباري - إصيب 6 جنود سوريين، الجمعة، إثر عدوان إسرائيلي على مطار التيفور العسكري، بحسب وكالة الأنباء السورية “سانا”.

وقالت سانا، إنّ “العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً من اتجاه منطقة التنف العسكري برشقات من الصواريخ باتجاه مطار التيفور العسكري في المنطقة الوسطى”

“تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان الإسرائيلي وأسقطت معظمها”، وفقا لسانا.

وأضافت، أن “العدوان الإسرائيلي أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية”.

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